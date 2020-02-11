Мероприятие пройдёт с 27 по 28 марта на площадках Республиканского бизнес-инкубатора
Гостей и участников книжного фестиваля «Бумажный ключ» ждут книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, а также встречи с известными авторами, иллюстраторами и издателями детской и подростковой литературы.
Книжный фестиваль при поддержке министерства культуры РБ проводит Республиканская детско-юношеская библиотека. В этом году спикерами «Бумажного ключа» станут известные детские писатели, книжные иллюстраторы, а также амбассадоры детских издательств и представители книжных магазинов. На фестивале гости получат возможность не только познакомиться с новинками детской и подростковой литературы, но и приобрести книги по издательским ценам.
– «Бумажный ключ» — не просто выставка современной литературы для детей и подростков, — говорит Аюна Дашанимаева, директор библиотеки. — Фестиваль призван стать площадкой, которая поможет детям, подросткам и их родителям найти единомышленников, открыть для себя новых авторов, получить необходимые знания, контакты и идеи.
В течение двух дней участников ждут литературные мастер-классы и лекции, дискуссии на тему детского чтения, встречи с писателями и иллюстраторами Москвы и Бурятии, книжный своп, творческие мастерские, выставка и презентация новинок.
Впервые фестиваль «Бумажный ключ» Детско-юношеская библиотека провела в марте 2019 года. Тогда фестиваль посетило более 2000 человек, он проходил в Бурятском драматическом театре. В этом году мероприятие будет проводиться на площадках Республиканского бизнес-инкубатора в рамках Недели детской и юношеской книги, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Фестиваль «Бумажный ключ» состоится в Улан-Удэ
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