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Забайкалка пыталась пронести зарядное устройство в колонию

Забайкалка пыталась пронести зарядное устройство в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрещённый предмет она спрятала в файл с документами

Сотрудники исправительной колонии №1 в Забайкальском крае во время досмотра личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к 34-летнему осуждённому, обнаружили и изъяли зарядное устройство. Оно находилось в файле с документами. 

- Несмотря на предупреждение сотрудников о недопустимости проноса на режимную территорию запрещённых предметов, женщина совершила противоправный поступок, в связи чем на неё был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в судебные органы для принятия правового решения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю. 

Наказание за подобное административное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.

колония нарушения
 
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