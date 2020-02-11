Забайкалка пыталась пронести зарядное устройство в колонию



Сотрудники исправительной колонии №1 в Забайкальском крае во время досмотра личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к 34-летнему осуждённому, обнаружили и изъяли зарядное устройство. Оно находилось в файле с документами.



- Несмотря на предупреждение сотрудников о недопустимости проноса на режимную территорию запрещённых предметов, женщина совершила противоправный поступок, в связи чем на неё был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в судебные органы для принятия правового решения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



Наказание за подобное административное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.



