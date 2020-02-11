 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Февраля

10 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ из-за ОРВИ дезинфицируют трамваи

В Улан-Удэ из-за ОРВИ дезинфицируют трамваи
Общество, 
В городских трамваях ежедневно перемещается десятки тысяч пассажиров

В целях профилактики ОРВИ и гриппа во всех трамваях Улан-Удэ началась обработка дезинфицирующим раствором. Обрабатываются в том числе поручни, ручки сидений и прочее.

Ежедневно трамваи перевозят более 35 тысяч пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции объявлен режим повышенной готовности.

В школах города ввели карантин и отменили занятия. Также отменили массовые мероприятия с участием детей. В детских садах введён масочный режим для взрослых.
ОРВИ трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На остров Ольхон открыта ледовая переправа
На остров Ольхон открыта ледовая переправа
Общество, 11.02.2020
Состояние льда будут отслеживать учёные
В Улан-Удэ отрепетировали «кремлёвский Сагаалган»: фоторепортаж
В Улан-Удэ отрепетировали «кремлёвский Сагаалган»: фоторепортаж
Общество, 11.02.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции праздника, который готовят для показа в Кремлёвском дворце
В Улан-Удэ начали борьбу с сосульками
В Улан-Удэ начали борьбу с сосульками
Общество, 11.02.2020
Коммунальщики приступили к работе
Певец Данко назвал Бурятию «сказочной страной»
Певец Данко назвал Бурятию «сказочной страной»
Общество, 11.02.2020
Известный певец Данко необычно анонсировал свой концерт в Улан-Удэ
В Бурятии дан старт «Неделе добра»
В Бурятии дан старт «Неделе добра»
Общество, 11.02.2020
После окончания акции назовут трёх победителей
Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках
Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках
Общество, 11.02.2020
Нужно отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое
В Бурятии прошли два чемпионата по шашкам
В Бурятии прошли два чемпионата по шашкам
Общество, 11.02.2020
Соревнования состоялись на Центральном стадионе
Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
Общество, 11.02.2020
Госавтоинспекция Бурятии озвучила итоги массовой проверки водителей
Школьники в Бурятии проходили квест по Сталинградской битве
Школьники в Бурятии проходили квест по Сталинградской битве
Общество, 11.02.2020
Росгвардейцы провели «уроки мужества» в районах республики
В Улан-Удэ сожгут в ритуальном огне негатив прошлого года
В Улан-Удэ сожгут в ритуальном огне негатив прошлого года
Общество, 11.02.2020
Шаманы проведут особый обряд очищения перед встречей нового года
«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл
«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл
Общество, 11.02.2020
Мария Ермолина представила на суд зрителей провокационный клип про хейтеров
В Бурятии скончалась известная балерина
В Бурятии скончалась известная балерина
Общество, 11.02.2020
Ушла из жизни бывшая солистка балета, заслуженная артистка Бурятской АССР Энгельсина Кондратьева

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^