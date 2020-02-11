В Улан-Удэ из-за ОРВИ дезинфицируют трамваи

В городских трамваях ежедневно перемещается десятки тысяч пассажиров
В целях профилактики ОРВИ и гриппа во всех трамваях Улан-Удэ началась обработка дезинфицирующим раствором. Обрабатываются в том числе поручни, ручки сидений и прочее.
Ежедневно трамваи перевозят более 35 тысяч пассажиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции объявлен режим повышенной готовности
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В школах города ввели карантин и отменили занятия. Также отменили массовые мероприятия с участием детей. В детских садах введён масочный режим для взрослых.
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