С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг
Проект индийской компании «Меданта» по строительству госпиталя в Чите обсуждался в рамках Дня Забайкальского инвестора. По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, меморандум о реализации компанией проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 миллиарда рублей был подписан между компанией и АНО АПИ на полях пятого Восточного экономического форума.
- Обсуждались проекты с участием индийской компании «Меданта». Это одна из крупнейших частных компаний в сфере здравоохранении Республики Индии. Клиника работает по международным стандартам, имеет сертификацию по стандарту JCI, использует лучшие мировые практики. Она работает по 49 направлениям. В компании сильные компетенции по таким направлениям, как кардиология и трансплантология, лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, - рассказала директор АНО АПИ по проектам в области медицины Эльвира Нургалиева.
По её словам, сейчас инвесторы рассматривают возможность строительства в Чите крупного госпиталя. С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии «Меданта» готова создать центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение. 13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ.
Индийская компания планирует открыть госпиталь в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённым показали, как пользоваться огнетушителем
Здесь состоятся выставки, литературный вечер, презентация книги и др
Презентация состоится на этой неделе
Баярма Зодбоева родила сына 15 декабря
За девять дней кинолента набрала уже более 140 тысяч просмотров
В городских трамваях ежедневно перемещается десятки тысяч пассажиров
Выплаты начнутся в апреле-мае
Состояние льда будут отслеживать учёные
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции праздника, который готовят для показа в Кремлёвском дворце
Коммунальщики приступили к работе
Известный певец Данко необычно анонсировал свой концерт в Улан-Удэ
После окончания акции назовут трёх победителей
Нужно отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое
Горка выходила на проезжую часть
Соревнования состоялись на Центральном стадионе