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Индийская компания планирует открыть госпиталь в Чите

Индийская компания планирует открыть госпиталь в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг

Проект индийской компании «Меданта» по строительству госпиталя в Чите обсуждался в рамках Дня Забайкальского инвестора. По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, меморандум о реализации компанией проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 миллиарда рублей был подписан между компанией и АНО АПИ на полях пятого Восточного экономического форума.

- Обсуждались проекты с участием индийской компании «Меданта». Это одна из крупнейших частных компаний в сфере здравоохранении Республики Индии. Клиника работает по международным стандартам, имеет сертификацию по стандарту JCI, использует лучшие мировые практики. Она работает по 49 направлениям. В компании сильные компетенции по таким направлениям, как кардиология и трансплантология, лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, - рассказала директор АНО АПИ по проектам в области медицины Эльвира Нургалиева.

По её словам, сейчас инвесторы рассматривают возможность строительства в Чите крупного госпиталя. С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии «Меданта» готова создать центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение. 13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ.



медицина
 
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