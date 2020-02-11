Их обманули аферисты
За прошедшие сутки на территории Забайкальского края зарегистрировано 13 нераскрытых преступлений, семь из них - хищение денежных средств с банковских карт, что составляет более 50%.
Руководителю Центра развития творчества, находящегося в Чите, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником районной администрации, сообщил, что в образовательное учреждение едет комиссия, к приезду которой необходимо приобрести подарки. Для этого потребуется 153 тысячи рублей. По словам звонившего, затраченные средства администрация возместит в полном объёме. Злоумышленник назвал номер счёта, куда перевести деньги, что и сделала руководитель. Позже, обратившись в администрацию, она поняла, что её обманули. Установлено, что звонок был совершён с номера, зарегистрированного в Саратовской области.
46-летнему жителю Чернышевска позвонил неизвестный и сообщил о хакерской атаке на его банковский счёт. Для недопущения хищения денежных средств он предложил оформить карту другого онлайн-банка и перевести на неё деньги. Потерпевший сообщив все пароли, перевёл на новую карту 70 тысяч рублей, которые были похищены злоумышленниками.
Жительница Забайкальска нашла объявление по оказанию помощи в получении кредита. Связавшись с посредником на сайте «Одноклассники», она подтвердила намерения взять кредит. Незнакомец написал ей номер карты, куда нужно перевести 11 тысяч рублей за комиссию и оплату оказанных услуг, что и сделала потерпевшая. После чего любые попытки связаться со злоумышленником были безуспешны.
Через сеть «Инстаграм» 49-летняя жительница Читы познакомилась с мужчиной из другой страны. Для встречи он попросил занять деньги на приобретение билетов. Доверчивая читинка перевела злоумышленнику 64 тысячи рублей, после чего его аккаунт был закрыт.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
За сутки забайкальцы потеряли около полумиллиона
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