В Бурятии осуждённым рассказали о мерах пожарной безопасности

Осуждённым показали, как пользоваться огнетушителем
В лечебно-исправительном учреждении Бурятии сотрудники ведомственной пожарной части провели занятия для осуждённых по пожарной безопасности.
Специалисты рассказали о правилах пожарной безопасности, о правильном поведении при пожаре, о способах и средствах тушения пожаров.
Также осуждённые научились на практике пользоваться порошковым огнетушителем и надевать газодымозащитный комплект, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённым показали, как пользоваться огнетушителем
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