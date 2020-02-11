В Бурятии осуждённым рассказали о мерах пожарной безопасности



В лечебно-исправительном учреждении Бурятии сотрудники ведомственной пожарной части провели занятия для осуждённых по пожарной безопасности.



Специалисты рассказали о правилах пожарной безопасности, о правильном поведении при пожаре, о способах и средствах тушения пожаров.



Также осуждённые научились на практике пользоваться порошковым огнетушителем и надевать газодымозащитный комплект, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



