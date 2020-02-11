В библиотеке Улан-Удэ пройдут посвящённые Сагаалгану мероприятия

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Здесь состоятся выставки, литературный вечер, презентация книги и др



24 февраля открывается новый 12-летний цикл, новая эпоха по восточному лунному календарю, год Белой металлической Мыши. Национальная библиотека Бурятии приглашает посетить мероприятия, посвящённые празднику.



В дни Сагаалгана в течение месяца в Центре библиографии и краеведения будет представлена выставка «Буян далай Сагаалган». Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам и какой год наш ждёт – выставка даст ответы на эти вопросы.



- Праздник Сагаалган пришёл к нам из глубины веков и является народным праздником, связанным с историко-культурными традициями бурятского народа. Это праздник по восточной астрологии является началом весны, началом очищения и обновления всей природы, в том числе и человека, как части природы. Для посетителей предлагаются различные издания по видовому аспекту – книги, журналы, газетные публикации, иллюстративный материал, аудиовизуальные документы. По истории праздника на выставке представлены работы первого бурятского ученого Д. Банзарова «Белый месяц. Празднование нового года у монголов», статья профессора Г. Цыбикова «Цагалган» и других видных учёных республики, - отметили в пресс-службе учреждения.



Интерес представляет сборник сценариев «Сагаалганай наадан салгидаһаар…», который включает различные виды сценариев праздника, проведённые в образовательных учреждениях Улан-Удэ. Методические рекомендации по проведению праздника горожане могут найти в пособии «Сагаалган», где включены материалы для проведения беседы, сценарий проведения вечера, макет книжной выставки, подбор стихотворений известных поэтов и библиографию. Также на выставке широко представлены книги по этнографии и культуре бурят.



На абонементе художественной литературы к празднованию Сагаалгана (Белого месяца) представлена книжная выставка «Снежная-нежная сказка зимы».



Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина 17 февраля представит посетителям электронного зала слайд-презентацию по истории празднования Сагаалгана — праздника Белого месяца, или Нового года у бурят. А также с 17 по 19 февраля читатели смогут принять участие в интерактивной викторине, посвящённой празднованию Сагаалха, участникам викторины будут предложены вопросы по истории праздника Белого месяца, о культурных традициях и обычаях бурятского народа.



18 февраля вечером пройдёт встреча-беседа с деканом Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», ширээтэ Буда ламой Цыденовым, где он расскажет о традициях празднования Сагаалха, что такое Дугжууба (сор), какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии-морин (флажки удачи) и о многом другом. На встрече все желающие смогут лично задать вопросы и узнать много нового и вдохновиться на празднование Нового года по всем канонам. Также будет организована продажа атрибутики для празднования Сагаалха (центр деловых встреч и переговоров).



28 февраля состоится литературно-музыкальный вечер «Сэдьхэлэй мүрнүүд», а также презентация книги «Наранай туяа. Лучики солнца» в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд. Сагаалганские встречи-2020». Почётный гость проекта в год Мыши – заслуженный учитель России, поэт-песенник, автор книги «Наранай туяа. Лучики солнца» Будожапова Нина Цырендоржиевна. На вечере прозвучат стихи и песни на слова Нины Будожаповой в исполнении как профессиональных артистов, так и любителей бурятской поэзии (центр деловых встреч и переговоров).





