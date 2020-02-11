В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований

Местом проведения станет село Кабанск и посёлок Каменск



Во второй половине февраля в Кабанском районе Бурятии пройдёт ряд региональных соревнований.



19 февраля в селе Кабанск состоится первенство МО «Кабанский район» по лёгкой атлетике среди младшей возрастной группы 2005-2007 годов рождения. Соревнования начнутся в 10:00 на стадионе «Колос» имени В.И. Жилина. В программе соревнований: бег на 100 м и 500 м, прыжки в длину с места.



22 февраля в посёлке Каменск стартует зимний чемпионат Кабанского района по футболу «Зимний мяч 2020» в рамках подготовки к Республиканским сельским играм. Матчи пройдут с 11:00 на «Ягодинском поле».



С 28 по 29 февраля в Каменске будет проведён региональный турнир по баскетболу «Серебряная корзина» среди команд девушек 2007-2008 годов рождения. Местом проведения соревнований станет спортивный зал Каменской средней школы. Начало матчей с 11:00. В играх принимают участие команды городов Улан-Удэ и Иркутска, посёлков Каменска и Селенгинска, а также села Заиграево.



Возрастное ограничение 0+

