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В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований

В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований
Общество,  Фото:pixabay.com
Местом проведения станет село Кабанск и посёлок Каменск

Во второй половине февраля в Кабанском районе Бурятии пройдёт ряд региональных соревнований.

19 февраля в селе Кабанск состоится первенство МО «Кабанский район» по лёгкой атлетике среди младшей возрастной группы 2005-2007 годов рождения. Соревнования начнутся в 10:00 на стадионе «Колос» имени В.И. Жилина. В программе соревнований: бег на 100 м и 500 м, прыжки в длину с места.

22 февраля в посёлке Каменск стартует зимний чемпионат Кабанского района по футболу «Зимний мяч 2020» в рамках подготовки к Республиканским сельским играм. Матчи пройдут с 11:00 на «Ягодинском поле».

С 28 по 29 февраля в Каменске будет проведён региональный турнир по баскетболу «Серебряная корзина» среди команд девушек 2007-2008 годов рождения. Местом проведения соревнований станет спортивный зал Каменской средней школы. Начало матчей с 11:00. В играх принимают участие команды городов Улан-Удэ и Иркутска, посёлков Каменска и Селенгинска, а также села Заиграево.

Возрастное ограничение 0+
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