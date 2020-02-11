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Школьники Читы вернутся за парты с 12 февраля

Школьники Читы вернутся за парты с 12 февраля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учебный процесс будет возобновлён поэтапно

Школьники города Читы поэтапно вернутся к учебному процессу с 12 февраля. Такое решение было принято с учетом снижения уровня обращаемости в поликлиники в связи с заболеваниями ОРВИ и гриппом. Об этом 11 февраля заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Продолжает регистрироваться снижение заболеваемости среди школьников. Учитывая такие показатели, учебный процесс будет возобновлён поэтапно с 12 февраля. В этот день только девятые классы будут проходить итоговую аттестацию по русскому языку. С 13 февраля начинают учебный процесс 9-11 классы, с 14 февраля – 5-8 классы, с 17 февраля – 1-4 классы. Это сделано для того, чтобы правильно и в полном объёме были организованы все необходимые медицинские мероприятия, – рассказала Светлана Лапа.

Занятия для каждого класса будут организованы в закреплённом за классом кабинете. Также в школах будут работать сотрудники поликлиник. Если у ребенка нет проявлений острых респираторных заболеваний, он будет допущен к занятиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
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