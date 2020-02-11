В Бурятии выберут полицейского года

В Улан-Удэ пройдёт церемония награждения конкурса «Признание-2019»
14 февраля в 16:00 в Улан-Удэ, в концертно-театральном центре «Феникс» состоится церемония награждения финалистов традиционного конкурса Общественного совета при МВД по Республике Бурятия «Признание-2019».
В этот день назовут имена сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы и граждан, внесших в минувшем году заметный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Обладателем Гран-при станет сотрудник, которому будет присвоено общественное звание «Полицейский года».
Призы конкурса «Признание» будут вручены победителям в пяти номинациях. Это традиционные «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце» и учреждённая в этом году специально для представителей СМИ номинация «Честное слово». Наградой станут статуэтки с символом Общественного совета при МВД Бурятии – взлетающим беркутом.
Также пройдёт концертная программа от ведущих коллективов Бурятии: «Театр Байкал», «Раздолье», «Алтан Булаг» и «Угол зрения». Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи г. Улан-Удэ.
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