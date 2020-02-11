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В Бурятии просят помочь в установлении личности

В Бурятии просят помочь в установлении личности
Общество, 
В Муйском районе уточняют данные о неизвестном мужчине, ведущем бродяжнический образ жизни

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия просит помочь в установлении личности неизвестного мужчины, появившегося в посёлке Таксимо. Ранее информация о нём была опубликована в нескольких информационных источниках.

В августе 2019 года специалистами Северного отдела социальной защиты населения на территории Муйского района был замечен гражданин, ведущий бродяжнический образ жизни. Специалистами, а также неравнодушными гражданами неоднократно предпринимались попытки оказать помощь мужчине продуктами питания, одеждой.

На время низких температур воздуха мужчина был помещён в стационар Муйской ЦРБ для обследования, откуда он самовольно ушёл.

Так как мужчина не идёт на контакт, отказывается от помещения в социальное или медицинское учреждение, Северным отделом социальной защиты населения направлен запрос в отделение МВД России по Муйскому району с целью определения его личности и установления родственных связей для дальнейшего оказания ему необходимой помощи.

Отделением МВД России по Муйскому району был проведён ряд розыскных мероприятий. Однако в настоящее время установить личность данного гражданина не удалось. Проверка продолжается.

От граждан поступил ряд сообщений с предположениями о личности мужчины. В том числе, что он проживал в Мухоршибирском психоневрологическом интернате. Данная информация не подтвердилась.

Министерство социальной защиты населения РБ просит граждан, что-либо знающих о данном человеке или о его родственниках, обратиться в полицию 102 (112) или по телефонам горячей линии минсоцзащиты – 8 (3012) 46-24-34, Северного отдела социальной защиты населения – 8 (30130) 2-15-63.
установление личности Муйский район Таксимо Бурятия минсоцзащиты
 
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