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На остров Ольхон открыта ледовая переправа

На остров Ольхон открыта ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Состояние льда будут отслеживать учёные

В Иркутской области открыта ледовая переправа на остров Ольхон. Она проходит из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории Малого Моря озера Байкал. Сегодня переправу обследовала комиссия в составе инспекторов по маломерным судам, специалистов дорожной службы, ГИБДД и представителей администрации Ольхонского района на соответствие требованиям безопасности.

По результатам замеров, толщина льда в месте переправы составляет от 65 см до 1 метра. Грузоподъёмность переправы 10 тонн, протяжённость – 10 км 600 метров. Переправа будет работать круглосуточно.

По ледовой дороге на остров Ольхон планируется завоз всего необходимого для населения и вывоз отходов.

- Особое внимание автовладельцев хотелось бы обратить на ограничения пользования ледовой дорогой. Необходимо строго соблюдать предписания дорожных знаков, ограничивающих вес и скорость автомобилей. Самовольный выезд на лёд грузовых автомобилей категорически запрещён, как и выезд за пределы трассы. Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов на акватории Байкала часто регистрируются предпосылки к провалу техники под лёд, - сказал главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев.

Края дороги обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены информационные стенды.

- Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно с помощью автономного ледового комплекса, разработанного сотрудниками лаборатории гидрологии и гидрофизики Лимнологического института СО РАН. Комплекс предназначен для регистрации температуры в окружающем воздухе, в толще льда и в подлёдном слое воды. Собранная информация будет поступать в реальном времени через интернет учёным, которые будут анализировать складывающуюся ситуацию и делать прогнозы по использованию переправы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Ольхон Байкал Ледовые переправы
 
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