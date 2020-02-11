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В Улан-Удэ начали борьбу с сосульками

В Улан-Удэ начали борьбу с сосульками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунальщики приступили к работе

В Улан-Удэ началась борьба с сосульками, сообщает пресс-служба мэрии города.

Управляющие компании и ТСЖ города взялись за очистку кровель от снега и ранних сосулек с крыш домов. Уже проведены работы на улицах Октябрьская, Комсомольская и других.

Также на домах, где есть риск возникновения и обрушения сосулек с крыш, размещены предупреждающие объявления.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ стояла тёплая погода. Столбик термометра опускался до -6-8 градусов.
сосульки
 
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