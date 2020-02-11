4 награды у лучников Забайкалья
С 3 по 8 февраля в Орле прошёл чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 359 спортсменов, представляющих 42 субъекта Российской Федерации.
Бурятская сборная завоевала 7 медалей чемпионата. Чемпионом соревнований в стрельбе из классического лука у мужчин стал Баир Цыбекдоржиев. У женщин в классическом луке победила Инна Степанова. Светлана Гомбоева в этом виде стала бронзовым призёром. Серебряную медаль в стрельбе из блочного лука у мужчин взял Сергей Шенхоров.
Женская команда Бурятии по стрельбе из классического лука в составе Татьяны Бадмажаповой, Светланы Гомбоевой и Инны Степановой выиграли «золото» чемпионата. «Серебро» досталось мужской команде в этом виде: Цырену Балтакову, Эрдэму Ирдынееву и Баиру Цыбекдоржиеву. Сборная по блочному луку у мужчин стала третьей. В составе команды выступили Дамби Ганжуров, Александр Калгин и Сергей Шенхоров.
Уроженка Бурятии Ариуна Будаева выступила за команду Москвы в стрельбе из классического лука. Она стала третьей в командных соревнованиях вместе с Нуриниссо Махмудовой и Марией Сальковой.
По информации пресс-службы минспорта Забайкалья, лучники региона, выступающие двойным зачётом за Забайкальский край и Московскую область, Бэлигто Цынгуев и Болот Цыбжитов вместе с Александром Кожиным, который также является воспитанником Забайкальской школы стрельбы из лука, стали чемпионами России в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука.
Бронзовую медаль в этом же виде завоевала сборная команда Забайкальского края, выступающая в составе Галсана Базаржапова, Буянто Осорова и Булата Дугарова. Женская сборная команда Забайкальского края завоевала серебряную медаль чемпионата России. В составе команды выступили Туяна Дашидоржиева, Валерия Мыльникова и Татьяна Плотникова. В личных соревнованиях в стрельбе из классического лука бронзовую медаль завоевал Галсан Базаржапов.
Бурятские лучники завоевали 7 медалей чемпионата России
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