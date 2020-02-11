В Бурятии дан старт «Неделе добра»

После окончания акции назовут трёх победителей



Жителям Бурятии с 10 по 16 февраля предлагают стать участниками акции «Неделя добра», в которой может принять участие любой желающий.



Акция заключается в выполнении одного или всех заданий, указанных ниже, при выполнении которых необходимо выложить фото в одной из социальный сетей «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #неделя_добра03.



Задания для акции:



- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;

- помочь донести сумки пожилым;

- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;

- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).



После окончания акции будут выявлены трёх победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях).



Организатором акции является отдел по работе с молодёжью Улан-Удэнской епархии, сообщает пресс-служба минспорта региона.

