 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Февраля

10 Февраля

Популярное

В Бурятии дан старт «Неделе добра»

В Бурятии дан старт «Неделе добра»
Общество, 
После окончания акции назовут трёх победителей

Жителям Бурятии с 10 по 16 февраля предлагают стать участниками акции «Неделя добра», в которой может принять участие любой желающий.

Акция заключается в выполнении одного или всех заданий, указанных ниже, при выполнении которых необходимо выложить фото в одной из социальный сетей «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #неделя_добра03.

Задания для акции:

- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;
- помочь донести сумки пожилым;
- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;
- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).

После окончания акции будут выявлены трёх победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях).

Организатором акции является отдел по работе с молодёжью Улан-Удэнской епархии, сообщает пресс-служба минспорта региона.
благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дан старт «Неделе добра»
В Бурятии дан старт «Неделе добра»
Общество, 11.02.2020
После окончания акции назовут трёх победителей
Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках
Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках
Общество, 11.02.2020
Нужно отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое
В Бурятии прошли два чемпионата по шашкам
В Бурятии прошли два чемпионата по шашкам
Общество, 11.02.2020
Соревнования состоялись на Центральном стадионе
Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
Общество, 11.02.2020
Госавтоинспекция Бурятии озвучила итоги массовой проверки водителей
Школьники в Бурятии проходили квест по Сталинградской битве
Школьники в Бурятии проходили квест по Сталинградской битве
Общество, 11.02.2020
Росгвардейцы провели «уроки мужества» в районах республики
В Улан-Удэ сожгут в ритуальном огне негатив прошлого года
В Улан-Удэ сожгут в ритуальном огне негатив прошлого года
Общество, 11.02.2020
Шаманы проведут особый обряд очищения перед встречей нового года
«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл
«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл
Общество, 11.02.2020
Мария Ермолина представила на суд зрителей провокационный клип про хейтеров
В Бурятии скончалась известная балерина
В Бурятии скончалась известная балерина
Общество, 11.02.2020
Ушла из жизни бывшая солистка балета, заслуженная артистка Бурятской АССР Энгельсина Кондратьева
В Чите мужчина познакомился с девушкой и обокрал её квартиру
В Чите мужчина познакомился с девушкой и обокрал её квартиру
Общество, 11.02.2020
Потерпевшая ушла на работу и оставила гостя в квартире
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в районах
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в районах
Общество, 11.02.2020
Мероприятия состоятся на этой неделе
В Улан-Удэ из-за снежных валов произошло 2 ДТП
В Улан-Удэ из-за снежных валов произошло 2 ДТП
Общество, 11.02.2020
Председателю комитета городского хозяйства внесено представление
За январь в Бурятии произошло 7 ДТП с автобусами
За январь в Бурятии произошло 7 ДТП с автобусами
Общество, 11.02.2020
В этих дорожных авариях пострадали 9 человек
В Бурятии продавца оштрафовали за поддельный Adidas
В Бурятии продавца оштрафовали за поддельный Adidas
Общество, 11.02.2020
Мужчина торговал фальшивым товаром без ведома работодателя

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^