После окончания акции назовут трёх победителей
Жителям Бурятии с 10 по 16 февраля предлагают стать участниками акции «Неделя добра», в которой может принять участие любой желающий.
Акция заключается в выполнении одного или всех заданий, указанных ниже, при выполнении которых необходимо выложить фото в одной из социальный сетей «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #неделя_добра03.
Задания для акции:
- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;
- помочь донести сумки пожилым;
- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;
- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).
После окончания акции будут выявлены трёх победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях).
Организатором акции является отдел по работе с молодёжью Улан-Удэнской епархии, сообщает пресс-служба минспорта региона.
В Бурятии дан старт «Неделе добра»
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