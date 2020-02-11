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На Байкале состоятся соревнования по альпинистским восхождениям

На Байкале состоятся соревнования по альпинистским восхождениям
Общество,  Фото:pixabay.com
Командные состязания пройдут в три этапа

В Иркутской области и Бурятии пройдут командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм». Турнир будет проходить в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».

Наглядные состязания по альпинистским восхождениям несколькими командами состоятся в три этапа.

Первый этап «Ледовый – 1» пройдёт 8 марта в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области на ледодроме «Юный Ленинец». Спортсмены будут состязаться в альпинистской технике на ледовом рельефе.

Второй этап «Скальный» состоится 8 марта на озере Байкал, на 143-148 километре Кругобайкальской железной дороги. Будут проведены командные соревнования по альпинистским восхождениям.

Третий этап «Ледовый – 2» запланирован на 14 и 15 марта. Местом проведения соревнований по альпинистской технике на ледовом рельефе станут ледотоки на реке Кынгарга. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Возрастное ограничение 0+
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