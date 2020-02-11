Горка выходила на проезжую часть
В Нижнеудинске сотрудники ГИБДД ликвидируют небезопасные стихийные горки сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Так, в городе уже были засыпаны противогололёдным материалом образовавшиеся скаты в районе улицы Сартакова, ул. Весны и 6-ой Пятилетки.
Ликвидирована горка, сделанная руками родителей для своих детей на ул. Краснопартизанская в районе дома № 182. Все горки выходили на проезжую часть.
В Иркутской области ликвидировали построенную родителями горку
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