В Бурятии прошли два чемпионата по шашкам

Соревнования состоялись на Центральном стадионе



В начале февраля на Центральном стадионе в Улан-Удэ прошёл очередной чемпионат Бурятии по русским шашкам среди ветеранов. В нём участвовал 31 человек: шашисты и шашистки из Иволгинского, Тункинского районов и столицы Бурятии.



Участники играли два дня по швейцарской системе – семь туров с раздельным зачётом. Главным судьёй соревнований был назначен спортивный судья всероссийской категории Владимир Талханов.



Среди мужчин 50 лет и старше победителем стал кандидат в мастера спорта Евгений Зимин из Улан-Удэ.



Среди женщин 60 лет и старше чемпионкой республики стала Татьяна Цыренова из села Иволгинск. Среди мужчин в этой возрастной группе победителем стал неоднократный чемпион среди ветеранов Бурятии, кандидат в мастера спорта Мунко Базаров из Улан-Удэ. Второе и третье место заняли кандидаты в мастера спорта из Улан-Удэ Семен Ушницкий и Анатолий Белобородов.



Среди женщин 70 лет и старше первое и второе заняли спортсменки из столицы Бурятии Надежда Перхорова и Энгельсина Матвеева, третье место за Агой Танхаевой из Тункинского района. Среди мужчин победителем стал кандидат в мастера спорта из Улан-Удэ Александр Посельский. Серебро и бронзу завоевали улан-удэнский спортсмен Ботоев Константин и Владимир Талханов из Тункинского района.



Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.



Уже на этих выходных также на Центральном стадионе прошёл чемпионат Бурятии по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин, посвящённый 75-ой годовщине Победы. Участвовали шашисты и шашистки Еравны, Кижинги, Заиграево, Тунки, Иркутска, Улан-Удэ.



После двух дней упорных сражений на полях стоклеточной доски первое и второе места у мастера спорта из Улан-Удэ Александра Урбаханова и иркутянина Максима Овсянникова. За третье место также шло упорное сражение: четыре шашиста набрали по 4.5 очка.



Среди женщин чемпионкой стала мастер спорта Людмила Замбалаева из Улан-Удэ. Второе-третье места разделили кандидаты в мастера спорта Ринчима Бадмацыренова из Кижинги и Любовь Гомбоева из Еравны, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

