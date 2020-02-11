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Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто

Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция Бурятии озвучила итоги массовой проверки водителей

Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги двух профилактических мероприятий в Улан-Удэ.

В пятницу, 7 февраля восемь дополнительных экипажей ДПС были выставлены на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Тогда сотрудники ГИБДД проверили 108 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 24 водителя.

В воскресенье, 9 февраля профилактический рейд Госавтоинспекции был проведён на территории микрорайона Забайкальский. Как сообщал «Байкал-Daily», большое скопление машин ГИБДД вызвало немало вопросов у улан-удэнцев. В соцсетях также вкинули фейковую информацию, что это якобы ищут убийц инкассаторов. Правоохранителям пришлось успокаивать горожан, объясняя, что всего лишь идёт профилактический рейд.

В тот вечер 15 экипажей ДПС проверили 303 автомобиля. Было выявлено 27 административных правонарушений. В том числе, задержаны и отстранены от права управления транспортным средством два водителя в состоянии алкогольного опьянения, один из которых не имел права управления автомобилем, еще трое граждан без соответствующего права управления.

Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей и рейды проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
ГИБДД водители
 
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