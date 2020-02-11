Госавтоинспекция Бурятии озвучила итоги массовой проверки водителей
Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги двух профилактических мероприятий в Улан-Удэ.
В пятницу, 7 февраля восемь дополнительных экипажей ДПС были выставлены на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Тогда сотрудники ГИБДД проверили 108 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 24 водителя.
В воскресенье, 9 февраля профилактический рейд Госавтоинспекции был проведён на территории микрорайона Забайкальский. Как сообщал «Байкал-Daily», большое скопление машин ГИБДД вызвало немало вопросов у улан-удэнцев. В соцсетях также вкинули фейковую информацию, что это якобы ищут убийц инкассаторов. Правоохранителям пришлось успокаивать горожан, объясняя, что всего лишь идёт профилактический рейд.
В тот вечер 15 экипажей ДПС проверили 303 автомобиля. Было выявлено 27 административных правонарушений. В том числе, задержаны и отстранены от права управления транспортным средством два водителя в состоянии алкогольного опьянения, один из которых не имел права управления автомобилем, еще трое граждан без соответствующего права управления.
Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей и рейды проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Во время напугавшего улан-удэнцев рейда проверили 303 авто
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