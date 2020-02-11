Школьники в Бурятии проходили квест по Сталинградской битве





- Игра показала, что все вы не только знаете ход и значение Сталинградской битвы, но и историю Великой Отечественной войны в целом. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым знаниям и победам, - пожелал он.

В районах Бурятии росгвардейцы провели «уроки мужества» и рассказали школьникам об одном из важнейших сражений в Великой Отечественной войне – Сталинградской битве, закончившейся разгромом немецко-фашистских войск советскими войсками.- Уроки мужества прошли в школах Тункинского и Бичурского районов. В Улан-Удэ в школе № 57 урок был посвящён Герою Советского Союза Алексею Волошину, сотрудник сил специального назначения рассказал о подвигах снайперов из Бурятии - Арсении Етобаеве, Жамбыле Тулаеве, Семене Номоконове, Тогоне Санжиеве, Никифоре Афанасьеве, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.В районном доме культуры села Мухоршибирь прошёл квест «Дорогами Сталинградской битвы». Игра состояла из семи этапов, в их числе - сборка-разборка АК-74 и строевая подготовка. В игре приняли участие ученики старших классов школ и студенты Бурятского лесопромышленного колледжа.После окончания игры начальник ОВО по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам Росгвардии Бурятии Даша-Нима Жамсаев поздравил всех участников квеста.