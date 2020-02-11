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«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл

«У меня рабочий рот»: Известная ведущая из Бурятии записала первый сингл
Общество, 
Мария Ермолина представила на суд зрителей провокационный клип про хейтеров

Уроженка Бурятии, ведущая киберспортивного YouTube-канала Virtus.pro, также известная под ником Marple, Мария Ермолина записала собственный сингл под названием «Haters».

- Вы давно просили нас вернуться к музыкальной деятельности, и мы вас услышали! Мой первый сингл HATERS уже на канале, - написала Мария на своей странице в Instagram.

Хейтер - это человек, который испытывает ненависть или неприязнь к чему-либо или кому-либо. Именно им Мария посвятила свой сингл. Стоит отметить, что в песне не обошлось без матов. В анонсе Мария пояснила, что трек шуточный и не стоит к нему относиться серьёзно, а за нецензурные слова извинилась.

«У меня рабочий рот, и мне за это круто платят», - цитата из песни.


Сингл настолько понравился поклонникам Марии, что за первый час видео просмотрели более 30-ти тысяч раз. В комментариях люди восхищаются творчеством улан-удэнки.

«Сын заценил, муж заценил! Слушаем всей семьёй», «Маша, ты огонь, пушка! Разорвала вообще!», «Прикольно получилось. Дерзко, как раз по стилю», «Маша, просто бомба», «Очень круто! Продолжайте в том же духе!», писали пользователи Instagram.

На YouTube подписчики остались не в таком восторге. Вероятно, здесь поработали те самые хейтеры, о которых поёт Мария.

«Я не хейтер, поэтому скажу тебе одно: не слушай никого, трек вышел действительно зашквар», «Вокал на одной волне, очень скучный, не очень понравилась данная композиция, но я не хейтер, лучше давай интервью делай», «Один вопрос: «Зачем?»

В описании к видео Мария пояснила, что скоро трек появится на всех музыкальных площадках, таких как ITunes, Google Play и другие. Также трек можно прослушать в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Мария Ермолина попала в рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes. Она оказалась на 13-ой строчке рейтинга.
музыканты клип
 
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