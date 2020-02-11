Мероприятия состоятся на этой неделе
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 12 февраля в прокуратуре Еравнинского района, в селе Сосново-Озерское, по улице Советская, 24 проведёт приём граждан.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-35) 21-3-08, 21-1-08.
Через два дня, 14 февраля, прокурор проведёт приём граждан Баунтовском район, по адресу посёлок Багдарин, улица Комсомольская, 1.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-53) 41-2-34, 42-1-49.
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в районах
Общество, Фото:
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