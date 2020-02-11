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В Улан-Удэ из-за снежных валов произошло 2 ДТП

В Улан-Удэ из-за снежных валов произошло 2 ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Председателю комитета городского хозяйства внесено представление

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудником госавтоинспекции, в Улан-Удэ нарушался закон о безопасности дорожного движения при осуществлении работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период.

Установлено, что в нарушение ГОСТа городским комбинатом по благоустройству остановочные пункты маршрутных транспортных средств и пешеходные переходы не были очищены от снежных валов. Вдоль магистральных улиц не производилась своевременная уборка снега.

- В результате ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Директору комбината по благоустройству Улан-Удэ, председателю комитета городского хозяйства администрации города объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Председателю комитета внесено представление, которое удовлетворено, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ДТП
 
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