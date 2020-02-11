За январь в Бурятии произошло 7 ДТП с автобусами

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В этих дорожных авариях пострадали 9 человек



Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Бурятии ежедневно выезжают в районы республики для оказания практической помощи территориальным подразделениям.



Так, с 3 по 7 февраля экипажи ДПС патрулировали региональные и федеральные автодороги в Иволгинском, Кяхтинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Бичурском районах.



- Одной из приоритетных задач была проверка автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. В ходе выездов сотрудниками ГИБДД было проверено 105 маршрутных транспортных средств, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы и специалисты минтранса проверяли техническое состояние транспортных средств, правил безопасной перевозки пассажиров, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. В отношении водителей автобусов, нарушивших правила дорожного движения, составлены 20 административных протоколов.



Межведомственные мероприятия по контролю за пассажирским транспортом продолжаются.



Дорожные полицейские отмечают, что в январе 2020 года с участием автобусов произошло семь ДТП, в результате которых травмы получили девять человек.

