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В Бурятии продавца оштрафовали за поддельный Adidas

В Бурятии продавца оштрафовали за поддельный Adidas
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина торговал фальшивым товаром без ведома работодателя

В конце января 2020 года Кяхтинский районный суд Бурятии признал мужчину виновным в продаже товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

В конце ноября 2019 года в магазине, где он работал продавцом, без разрешения работодателя продавал поддельные спортивные вещи, с товарным знаком компании «Adidas».

Представитель правообладателя товарного знака «Adidas» никаких соглашений об использовании товарных знаков на продукции не заключала, разрешений на производство, продажу не давала.

Суд признал продавца виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей с конфискацией спортивных товаров, маркированных товарным знаком «Adidas».

В настоящее время постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бичурском районе продавщицу оштрафовали за продажу поддельных товаров Adidas. Женщине назначили штраф в пять тысяч рублей. 


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