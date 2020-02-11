Мужчина торговал фальшивым товаром без ведома работодателя
В конце января 2020 года Кяхтинский районный суд Бурятии признал мужчину виновным в продаже товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.
В конце ноября 2019 года в магазине, где он работал продавцом, без разрешения работодателя продавал поддельные спортивные вещи, с товарным знаком компании «Adidas».
Представитель правообладателя товарного знака «Adidas» никаких соглашений об использовании товарных знаков на продукции не заключала, разрешений на производство, продажу не давала.
Суд признал продавца виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей с конфискацией спортивных товаров, маркированных товарным знаком «Adidas».
В настоящее время постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бичурском районе продавщицу оштрафовали за продажу поддельных товаров Adidas. Женщине назначили штраф в пять тысяч рублей.
В Бурятии продавца оштрафовали за поддельный Adidas
Общество, Фото:
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