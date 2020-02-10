В Улан-Удэ заболеваемость в двух возрастных группах выше эпидпорога в 1,5 раза и в 1,9 раза соответственно
В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За шестую неделю (с 3 по 9 февраля) зарегистрировано более 4 тысяч случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 4,9%.
При этом в Улан-Удэ заболеваемость в возрастных группах от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет выше эпидпорога в 1,5 раза и в 1,9 раза соответственно, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня все школы в Улан-Удэ закрыты на карантин.
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии превысила эпидпорог
Общество, Фото:
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