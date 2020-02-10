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В театрах Улан-Удэ продолжают отменять спектакли

В театрах Улан-Удэ продолжают отменять спектакли
Общество,  Фото:pixabay.com
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В театрах Улан-Удэ на этой неделе продолжаются отмены и замены спектаклей. Об этом сообщают пресс-службы театров.

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова в связи с запретом на проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях отменены:
- 16 февраля детский спектакль «Волшебник изумрудного города»;
- 20 февраля в 12:00 и в 16:00 концерт «Урок мужества»;
- 26 февраля в 10:30 и в 13:00 детский спектакль «Сказочный переполох»;
- 27 февраля в 15:30 детский спектакль «Сказочный переполох»;
- 28 февраля в 15:30 детский спектакль «Сказочный переполох».

В Государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева в связи с болезнью артиста вместо спектаклей «Пьяные» (14 февраля) и «Ричард III» (15 февраля) состоятся спектакли:
- 14 февраля в 18:30 комедия «Месье Амедей» (16+);
- 15 февраля в 18:00 комедия «On, ona, okno, pokoinik» (16+).

В Молодёжном художественном театре г. Улан-Удэ также произошли изменения в февральском репертуаре:

- по техническим причинам премьера спектакля «Говорите со мной» перенесена на другой месяц, вместо этой постановки будет показан фестивальный спектакль «Ваш Вампилов» (16+) — 15 февраля в 18:30 и 16 февраля в 18:00;
- в связи с серьёзной травмой актрисы переносится и премьера спектакля «Сто йен за услугу», вместо этого состоится показ показ этюда о родных «По-другому» (12+) – 29 февраля в 18:30;
- 15 февраля в связи с карантином также отменён детский спектакль «Заюшкина избушка».
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