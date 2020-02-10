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В Бурятии идёт отбор переписчиков

В Бурятии идёт отбор переписчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В проведении всероссийской переписи в республике будет задействовано около 1800 переписчиков

В Бурятии готовятся к проведению всероссийской переписи населения. В том числе сейчас идёт отбор переписчиков. Всего в республике будет задействовано около 1800 переписчиков.

Переписчиком может стать любой гражданин не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение. Нагрузка на одного переписчика составит 550 граждан. Переписчики получат оплату в размере 17 тысяч рублей. Желающие стать переписчиками могут обратиться по телефону отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Бурятии – 8 (3012) 223-408.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдёт с 1 по 31 октября и станет первой цифровой переписью. При её проведении будут применяться новейшие цифровые технологии.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг, выбрав услугу «Пройти перепись населения». Сделать это можно будет с 1 по 25 октября 2020 года.

- Переписаться на портале Госуслуг можно будет не только через подтверждённый аккаунт, но и через стандартную учётную запись. Также будет открыт доступ к переписному листу через мобильное приложение портала. Будет видно количество пунктов для заполнения, всё будет сохраняться в черновики, часть данных будет автоматически выставляться из вашего личного профиля. Необходимо отметить, что с 1 марта портал Госуслуг при использовании мобильного интернета будет доступен даже при нулевом и отрицательном балансе, - отметил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.

Первые итоги переписи населения в Бурятии о численности и половом составе будут готовы в апреле 2021 года. Окончательные итоги будут подведены в 2022 году.
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