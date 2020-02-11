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Сегодня в Бурятии по-весеннему тепло

Сегодня в Бурятии по-весеннему тепло
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачная погода

Местами небольшой снег, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 3-8, местами до 14 м/с, днём северо-западный 5-10, местами порывы 15-18 м/с, позёмка, метели.

Температура ночью -15,-20, местами -8,-13, по центральным, северным районам местами -21,-26, днём -2,-7, местами до +4, по центральным и северным районам при снеге -9,-14.

В Улан-Удэ утром и днём временами снег. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днём 2-4 мороза.
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