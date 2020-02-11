Сегодня в Бурятии по-весеннему тепло

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачная погода



Местами небольшой снег, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 3-8, местами до 14 м/с, днём северо-западный 5-10, местами порывы 15-18 м/с, позёмка, метели.



Температура ночью -15,-20, местами -8,-13, по центральным, северным районам местами -21,-26, днём -2,-7, местами до +4, по центральным и северным районам при снеге -9,-14.



В Улан-Удэ утром и днём временами снег. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днём 2-4 мороза.

