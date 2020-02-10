Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха

В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»



Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой весь февраль проводится «горячая линия». Она будет посвящена теме: «Охрана атмосферного воздуха», сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.



Обращения, вопросы и предложения принимаются по телефонам: 8 (3013) 2-19-60, 2-19-61. Также можно обратиться по адресу город Северобайкальск, переулок Пролетарский, 5а, или направить своё письмо по электронной почте sbmpp@baikalproc.ru

