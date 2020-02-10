В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»
Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой весь февраль проводится «горячая линия». Она будет посвящена теме: «Охрана атмосферного воздуха», сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Обращения, вопросы и предложения принимаются по телефонам: 8 (3013) 2-19-60, 2-19-61. Также можно обратиться по адресу город Северобайкальск, переулок Пролетарский, 5а, или направить своё письмо по электронной почте sbmpp@baikalproc.ru
Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»
Учреждение возьмёт под свой контроль добровольные пожарные команды и дружины
Победитель турнира получит капельную кофеварку
В управлении муниципальной жилищной инспекции провели итоги работы за 2019 год
В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин
Проект активистов участвует в конкурсе «100 городских лидеров»
9 февраля в Винтерберге (Германия) завершилось первенство мира по бобслею и скелетону
35 претенденток на корону «Миссис Бурятия» проходят интенсивную подготовку
В некоторых детсадах не выполняется суточная норма питания
Масочный режим для взрослых в детсадах уже возмутил некоторых улан-удэнцев
Для реализации поручения президента, все школы должны быть готовы «стопроцентно»
Работы на конкурс принимаются до 27 февраля
Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера
Состоится он в конце марта
В мероприятии приняли участие 150 детей