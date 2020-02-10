 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Февраля

09 Февраля

Популярное

Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха

Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха
Общество,  Фото:pixabay.com
В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»

Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой весь февраль проводится «горячая линия». Она будет посвящена теме: «Охрана атмосферного воздуха», сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Обращения, вопросы и предложения принимаются по телефонам: 8 (3013) 2-19-60, 2-19-61. Также можно обратиться по адресу город Северобайкальск, переулок Пролетарский, 5а, или направить своё письмо по электронной почте sbmpp@baikalproc.ru
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха
Жители севера Бурятии могут пожаловаться на качество воздуха
Общество, 10.02.2020
В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»
В Бурятии создали добровольную пожарную охрану
В Бурятии создали добровольную пожарную охрану
Общество, 10.02.2020
Учреждение возьмёт под свой контроль добровольные пожарные команды и дружины
В Сагаалган на площади в Улан-Удэ будут бить кости
В Сагаалган на площади в Улан-Удэ будут бить кости
Общество, 10.02.2020
Победитель турнира получит капельную кофеварку
Улан-удэнцам сделали перерасчёт за коммунальные услуги на 42 миллионов
Улан-удэнцам сделали перерасчёт за коммунальные услуги на 42 миллионов
Общество, 10.02.2020
В управлении муниципальной жилищной инспекции провели итоги работы за 2019 год
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 10.02.2020
В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин
Улан-удэнский проект с улицей Соборная участвует в российском конкурсе
Улан-удэнский проект с улицей Соборная участвует в российском конкурсе
Общество, 10.02.2020
Проект активистов участвует в конкурсе «100 городских лидеров»
Братчанин взял бронзу первенства мира по бобслею
Братчанин взял бронзу первенства мира по бобслею
Общество, 10.02.2020
9 февраля в Винтерберге (Германия) завершилось первенство мира по бобслею и скелетону
Конкурс «Миссис Бурятия» покинула одна участница
Конкурс «Миссис Бурятия» покинула одна участница
Общество, 10.02.2020
35 претенденток на корону «Миссис Бурятия» проходят интенсивную подготовку
Улан-удэнцы просят добавить в детсадах молока и фруктов
Улан-удэнцы просят добавить в детсадах молока и фруктов
Общество, 10.02.2020
В некоторых детсадах не выполняется суточная норма питания
Родителей не пускают в детсады Улан-Удэ без масок
Родителей не пускают в детсады Улан-Удэ без масок
Общество, 10.02.2020
Масочный режим для взрослых в детсадах уже возмутил некоторых улан-удэнцев
В Улан-Удэ готовятся к введению бесплатного питания для начальных классов
В Улан-Удэ готовятся к введению бесплатного питания для начальных классов
Общество, 10.02.2020
Для реализации поручения президента, все школы должны быть готовы «стопроцентно»
За лучшее масленичное чучело в Улан-Удэ дадут 10 тысяч
За лучшее масленичное чучело в Улан-Удэ дадут 10 тысяч
Общество, 10.02.2020
Работы на конкурс принимаются до 27 февраля
В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории
В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории
Общество, 10.02.2020
Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера
В Улан-Удэ юнармейцы побывали «в гостях у партизан»
В Улан-Удэ юнармейцы побывали «в гостях у партизан»
Общество, 10.02.2020
В мероприятии приняли участие 150 детей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^