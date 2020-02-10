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В Иркутске пройдёт встреча с Героем России – соавтором «Титаника»

В Иркутске пройдёт встреча с Героем России – соавтором «Титаника»
Общество, 
Вход на мероприятие свободный

11 февраля в Иркутске состоится встреча с Анатолием Сагалевичем – Героем России, исследователем Мирового океана, профессором. Мероприятие пройдёт в 15:00 в Доме офицеров в формате федерального проекта «Диалоги с Героями».

На встрече гость расскажет о своей работе, уникальных исследованиях океана, актуальных проблемах экологии. Все желающие смогут задать вопросы Анатолию Сагалевичу. Вход на мероприятие свободный.

Основной целью Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» является воспитание у молодёжи патриотического сознания и гражданственности, привитие традиционных моральных, духовных и нравственных ценностей народов России, формирование чувства сопричастности к судьбе и культуре родного Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Справка

С 1989 года Анатолий Сагалевич назначен руководителем исследовательского проекта «Мир». После катастрофы советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в апреле 1989 года он возглавлял семь экспедиций, целью которых было обследование и герметизация реактора затонувшей подводной лодки. В 1996 году по заказу американского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона Сагалевич руководил экспедицией глубоководного обитаемого аппарата «Мир» к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник». После катастрофы подводной лодки К-141 «Курск» в августе 2000 года Анатолий Сагалевич спускался на «Мире» для исследования места аварии. В 2008 году был заместителем руководителя научной экспедиции по спуску на дно озера Байкал.

Возрастное ограничение 6+
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