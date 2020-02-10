В Бурятии создали добровольную пожарную охрану

Учреждение возьмёт под свой контроль добровольные пожарные команды и дружины



Создано общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия». Учреждение зарегистрировано 21 января 2020 года. О том, какова будет деятельность учреждения, рассказал сегодня, 10 февраля, на правительственном брифинге командир добровольной пожарной охраны Виталий Козленко.



- Во исполнение плана развития добровольной пожарной охраны от 11 июня 2019 года было предложено создать общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана» с образованием юридического лица, в которое войдут территориальные добровольные пожарные команды и дружины. Мы возьмём под своё крыло добровольные пожарные команды, где будем обеспечивать их форменным мундированием, решать вопросы по финансовому обеспечению, - пояснил Виталий Козленко.



В долгосрочной перспективе на базе добровольных пожарных команд и дружин в сельских поселениях будут сформированы мобильные аварийно-спасательные формирования, которые смогут оказывать необходимую помощь местному населению.



На сегодня в реестре добровольных пожарных ГУ МЧС России по Бурятии находится 368 подразделений добровольной пожарной охраны численностью почти 2000 человек.

