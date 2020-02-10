Всего в регионе будут награждены около 9700 участников войны и тружеников тыла
Сегодня, 10 февраля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вручили юбилейные медали 23 жителям Иркутска, Иркутского района и Ангарского городского округа.
- Вы и ваши однополчане совершили настоящий подвиг. Для меня День Победы – это важный праздник, мой отец был ветераном. Я сам ношу погоны, и сегодня для меня особая честь поздравить вас. Спасибо за Победу и низкий вам поклон! – сказал Сергей Меняйло.
Среди награжденных – участники боевых действий, труженики тыла, бывшие жители блокадного Ленинграда. Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут награждены около девяти тысяч семисот участников войны и тружеников тыла. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Полпред президента в СФО вручил медали ветеранам Иркутской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
15 февраля в городе пройдут митинги и церемонии возложения венков
Они отметили, что называть его годом Крысы неправильно
Всего в регионе будут награждены около 9700 участников войны и тружеников тыла
9 медалей – у сборной Забайкальского края
Вход на мероприятие свободный
Для Ольги Ломбоевой это первая проба пера
Большинство отмен связаны с урегулированием ситуации с ОРВИ и гриппом
Блогера Анну Мамаеву интересовала тема туризма на прошедшем совещании
В Улан-Удэ заболеваемость в двух возрастных группах выше эпидпорога в 1,5 раза и в 1,9 раза соответственно
Радостной новостью поделился Чингис Болотов
Сейчас участник трудового фронта живёт на Сахалине
Места обитания животных ежегодно обследуются
В проведении всероссийской переписи в республике будет задействовано около 1800 переписчиков
В природоохранной прокуратуре весь месяц будет работать «горячая линия»
Учреждение возьмёт под свой контроль добровольные пожарные команды и дружины