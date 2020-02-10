Полпред президента в СФО вручил медали ветеранам Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Всего в регионе будут награждены около 9700 участников войны и тружеников тыла



Сегодня, 10 февраля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вручили юбилейные медали 23 жителям Иркутска, Иркутского района и Ангарского городского округа.



- Вы и ваши однополчане совершили настоящий подвиг. Для меня День Победы – это важный праздник, мой отец был ветераном. Я сам ношу погоны, и сегодня для меня особая честь поздравить вас. Спасибо за Победу и низкий вам поклон! – сказал Сергей Меняйло.



Среди награжденных – участники боевых действий, труженики тыла, бывшие жители блокадного Ленинграда. Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут награждены около девяти тысяч семисот участников войны и тружеников тыла. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

