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Улан-удэнский проект с улицей Соборная участвует в российском конкурсе

Улан-удэнский проект с улицей Соборная участвует в российском конкурсе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проект активистов участвует в конкурсе «100 городских лидеров»

Проект «Историческая Соборная – сердце Улан-Удэ», разработанный общественниками Бурятии, участвует в федеральном конкурсе «100 городских лидеров». Жителей республики просят поддержать общественную инициативу.

- Проект по реконструкции исторической части Улан-Удэ – это задача всех жителей, предпринимателей и власти нашего города. Наша главная задача – вернуть столице Бурятии её уникальный историко-культурный исторический центр. В ходе реализации проекта планируется поднять, изучить и найти пути выхода из проблемных ситуаций, с которым столкнулся в последнее время наш город, - рассказал Дмитрий Шитиков, один из руководителей проекта.

Проект «Историческая Соборная – сердце Улан-Удэ» в отборочном этапе федерального конкурса «100 городских лидеров» занял пятое место в номинации «Исторический город». Сейчас проект участвует в основном этапе конкурса. Победа в конкурсе даст право Улан-Удэ получить всестороннюю поддержку на федеральном уровне. Для попадания в 20-ку победителей проекту необходимо набрать минимум 30 тысяч лайков. Голосование закончится 17 февраля.

Проголосовать можно по ссылке https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3149?fbclid=IwAR341K2wNZShYUZ8DUxXNCLW4GjrxEbWg16UiAyiTW4VEwTY-UB9_ab0Ie4

Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. В 18 веке её так назвали во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после Революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ. Тогда же улицу сделали пешеходной.





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