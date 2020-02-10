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Братчанин взял бронзу первенства мира по бобслею

Братчанин взял бронзу первенства мира по бобслею
Общество, 
9 февраля в Винтерберге (Германия) завершилось первенство мира по бобслею и скелетону

Четвёрка под управления Григория Волоскова из Братска завоевала бронзу в молодёжной категории. Также в составе экипажа были Максим Баньков, Сергей Бакланов и Егор Грязнов.

Золото завоевала китайская команда, на втором месте – немцы.


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