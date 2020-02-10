15 февраля в городе пройдут митинги и церемонии возложения венков
15 февраля в Чите отметят День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в городе пройдёт череда посвящённых этому дню памятных мероприятий.
С 11:00 до 11:40 в парке Дома офицеров состоится церемония возложения венков к памятнику воинам-интернационалистам и митинг (0+). По окончанию, с 12:00 до 13:20, в концертном зале Дома офицеров пройдёт праздничный концерт (6+).
С 15:00 до 15:30 запланировано проведение митинга и возложения венков у памятника «Землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах» на КСК (0+). С 15:30 до 16:30 в театре национальных культур «Забайкальские узоры» покажут тематический спектакль «Спасибо, ребята» (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
В Чите почтят память воинов-интернационалистов
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