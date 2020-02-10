Для Ольги Ломбоевой это первая проба пера
Пьеса актрисы Бурятского театра драмы Ольги Ломбоевой «Бабушка» вошла в лонг-лист номинации «Маленькая Ремарка» конкурса новой драматургии «Ремарка».
Актриса написала пьесу в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия» в прошлом году. Это история об удивительных приключениях маленькой девочки, которая отправилась на поиски любимой бабушки.
Наставником начинающего автора стала успешный российский драматург Анастасия Букреева, пьеса которой тоже вошла в лонг-лист «Маленькой Ремарки».
- Многие говорят, что у меня философская тема затронута, про смерть. Сама не понимая, под руководством Насти Букреевой такую вещь написала. С момента, как начала писать, через 9 месяцев закончила. Как ребёнка выносить…», – рассказывает Ольга Ломбоева.
Участие в «Маленькой Ремарке» принимают авторы, пишущие пьесы для детей и подростков. По лучшим пьесам будут представлены эскизы на творческой лаборатории в рамках фестиваля «Арлекин». В лонг-лист вошли 23 произведения. Победители будут объявлены позже.
- Это не всероссийский, даже международный конкурс. Первая проба пера и сразу лонг-лист. Это для меня честь. Неожиданно было. Даже не знала, как реагировать, – поделилась начинающий автор.
«Бабушка» – это пока первая и единственная пьеса Ольги Ломбоевой. Писать успешная актриса, блогер, жена и мама планирует продолжить. И в марте вновь примет участие в творческой лаборатории в стенах Бурятского театра драмы под руководством Анастасии Букреевой. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Пьеса бурятской актрисы вошла в лонг-лист международного конкурса
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