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Улан-удэнцы просят добавить в детсадах молока и фруктов

Улан-удэнцы просят добавить в детсадах молока и фруктов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых детсадах не выполняется суточная норма питания

Сегодня в мэрии председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова объявила о том, что в Улан-Удэ с 27 января по 17 февраля проводится мониторинг-опрос по организации питания в детских садах. Родители могут высказать своё мнение на сайте «Активный горожанин».

На сегодняшний день, согласно промежуточным результатам, 78 процентов опрошенных удовлетворены качеством питания, у остальной части есть вопросы и предложения. В основном, родители хотели бы добавить в меню детских садов больше фруктов и овощей, мясо и рыбу, кисломолочные продукты.

Перед мониторингом комитет провёл три семинара по вопросу организации питания, на которых заведующие детских садов рассказали, что не во всех детсадах выполняются нормы питания – так, не в полном объёме «выдаётся» суточная норма кисломолочных продуктов (в основном, молока) и фруктов. Роспотребнадзор по Бурятии также указал, что при проведении проверок, в некоторых детсадах норма не выполняется.

- У нас на сегодняшний день соотношения стоимости питания и требуемых норм не соответствуют. На 120 рублей обеспечить детей полноценным питанием достаточно сложно. Надо отметить, что последнее повышение родительской платы за питание в детском саду было пять лет назад. Единственное прямое решение – это повышение платы, - сказала председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



детские сады
 
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