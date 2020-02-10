Из девяти медалей у сборной – пять золотых
С 8 по 9 февраля в Южно-Сахалинске состоялось первенство Дальнего Востока по дзюдо среди юниорок и юниоров до 23 лет. В соревновании участвовали спортсмены 1998-2002 годов рождения из нескольких регионов Дальнего Востока.
На татами выходили и дзюдоисты из Республики Бурятия. По результатам схваток победителями первенства стали Мамедов Яшар, Бахаев Владимир, Ковалёва Александра, Куклин Данил и Солдатова Валерия. Серебряной медалью был награждён Мамедов Мехман. Третье место завоевали Игнатченко Сергей, Непомнящая Виктория и Цюй Герман.
Соревнования стали отборочными перед первенством России. Об этом сообщает пресс-служба федерации дзюдо РБ.
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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