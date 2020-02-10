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Борцы из Бурятии взяли 5 медалей на первенстве ДФО

Борцы из Бурятии взяли 5 медалей на первенстве ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
9 медалей – у сборной Забайкальского края

С 7 по 9 февраля во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 16 лет. В соревнованиях приняли участие юные борцы Бурятии и Забайкальского края. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Призёрами личного первенства стали:

Весовая категория 38 кг
1 место – Дарибазаров Дамир (Забайкальский край), тренеры Дамдинов Б.А., Дугаров Г.Ц.
2 место – Батоев Золто (Забайкальский край), тренер Мижитов А.Е.

Весовая категория 41 кг
3 место – Цыдендашиев Даниил (Бурятия), тренер Пурбуев Б.Ж.

Весовая категория 48 кг
2 место – Нимаев Бэлигто (Бурятия), тренер Цыбиков В.Б.
3 место – Бутитов Баир (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.

Весовая категория 52 кг
1 место – Гонжапов Бэлигто (Бурятия), тренер Базаров В.Ц.
3 место – Рыгденов Алдар (Забайкальский край), тренеры Базаров Б.Б., Раднаев Б.Ц.
3 место – Намсараев Жамбал (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.

Весовая категория 57 кг
3 место – Базаржапов Жамбал (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.

Весовая категория 62 кг
1 место – Цыденжапов Батор (Бурятия), тренер Цыденжапов Ц.А.

Весовая категория 68 кг
1 место – Дарижапов Цырен (Забайкальский край), тренеры Дарижапов Ц.Н., Базаров Б.Б.
2 место – Ульзутуев Цырен (Бурятия), тренер Гонсорунов Б.Р.

Весовая категория 85 кг
1 место – Будажапов Жаргалан (Забайкальский край), тренер Мижитов А.Е.
2 место – Бальжинимаев Чингис (Забайкальский край), тренер Санжиев А.Б.
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