Борцы из Бурятии взяли 5 медалей на первенстве ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

9 медалей – у сборной Забайкальского края



С 7 по 9 февраля во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 16 лет. В соревнованиях приняли участие юные борцы Бурятии и Забайкальского края. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Призёрами личного первенства стали:



Весовая категория 38 кг

1 место – Дарибазаров Дамир (Забайкальский край), тренеры Дамдинов Б.А., Дугаров Г.Ц.

2 место – Батоев Золто (Забайкальский край), тренер Мижитов А.Е.



Весовая категория 41 кг

3 место – Цыдендашиев Даниил (Бурятия), тренер Пурбуев Б.Ж.



Весовая категория 48 кг

2 место – Нимаев Бэлигто (Бурятия), тренер Цыбиков В.Б.

3 место – Бутитов Баир (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.



Весовая категория 52 кг

1 место – Гонжапов Бэлигто (Бурятия), тренер Базаров В.Ц.

3 место – Рыгденов Алдар (Забайкальский край), тренеры Базаров Б.Б., Раднаев Б.Ц.

3 место – Намсараев Жамбал (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.



Весовая категория 57 кг

3 место – Базаржапов Жамбал (Забайкальский край), тренеры Цымпилов Ж.Ж., Баясхаланов Б.Т.



Весовая категория 62 кг

1 место – Цыденжапов Батор (Бурятия), тренер Цыденжапов Ц.А.



Весовая категория 68 кг

1 место – Дарижапов Цырен (Забайкальский край), тренеры Дарижапов Ц.Н., Базаров Б.Б.

2 место – Ульзутуев Цырен (Бурятия), тренер Гонсорунов Б.Р.



Весовая категория 85 кг

1 место – Будажапов Жаргалан (Забайкальский край), тренер Мижитов А.Е.

2 место – Бальжинимаев Чингис (Забайкальский край), тренер Санжиев А.Б.

