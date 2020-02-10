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В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории

В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера

С 2019 года государство ввело новую меру поддержки предпенсионеров в виде санаторно-курортного лечения. Если раньше за счёт средств Фонда социального страхования санаторно-курортное лечение получали те граждане, кто работает на вредных или опасных производствах, то с прошлого года получить лечение в санатории могут и лица, достигшие предпенсионного возраста. О том, как в Бурятии реализуется новая мера поддержки предпенсионеров рассказала заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования по Бурятии Людмила Абдыева.

- В прошлом году мы провели региональным отделением совместно с общественными организациями, объединениями работодателей, с министерством экономики большую разъяснительную работу среди страхователей. И как результат 33 работодателя обратились в региональное отделение и 174 работника предпенсионного возраста прошли санаторно-курортное лечение за счёт средств фонда, - отметила Людмила Абдыева.

Чтобы получить путёвку на санаторно-курортное лечение предпенсионерам необходимо написать заявление на имя работодателя на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение с приложением справки формы 070/у, выданной медицинской организацией по месту жительства либо по результатам медицинского осмотра. Также, необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, и письменное согласие на обработку персональных данных.

Далее уже работодатель должен обратиться в региональное отделение Фонда с заявлением о разрешении финансового обеспечения мероприятия.

Оздоровиться предпенсионеры могут в любом санатории России.

Отметим, что к предпенсионерам относятся женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения.





санаторно-курортное лечение
 
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