В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории

Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера



С 2019 года государство ввело новую меру поддержки предпенсионеров в виде санаторно-курортного лечения. Если раньше за счёт средств Фонда социального страхования санаторно-курортное лечение получали те граждане, кто работает на вредных или опасных производствах, то с прошлого года получить лечение в санатории могут и лица, достигшие предпенсионного возраста. О том, как в Бурятии реализуется новая мера поддержки предпенсионеров рассказала заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования по Бурятии Людмила Абдыева.



- В прошлом году мы провели региональным отделением совместно с общественными организациями, объединениями работодателей, с министерством экономики большую разъяснительную работу среди страхователей. И как результат 33 работодателя обратились в региональное отделение и 174 работника предпенсионного возраста прошли санаторно-курортное лечение за счёт средств фонда, - отметила Людмила Абдыева.



Чтобы получить путёвку на санаторно-курортное лечение предпенсионерам необходимо написать заявление на имя работодателя на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение с приложением справки формы 070/у, выданной медицинской организацией по месту жительства либо по результатам медицинского осмотра. Также, необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, и письменное согласие на обработку персональных данных.



Далее уже работодатель должен обратиться в региональное отделение Фонда с заявлением о разрешении финансового обеспечения мероприятия.



Оздоровиться предпенсионеры могут в любом санатории России.



Отметим, что к предпенсионерам относятся женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения.











