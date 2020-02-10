Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера
С 2019 года государство ввело новую меру поддержки предпенсионеров в виде санаторно-курортного лечения. Если раньше за счёт средств Фонда социального страхования санаторно-курортное лечение получали те граждане, кто работает на вредных или опасных производствах, то с прошлого года получить лечение в санатории могут и лица, достигшие предпенсионного возраста. О том, как в Бурятии реализуется новая мера поддержки предпенсионеров рассказала заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования по Бурятии Людмила Абдыева.
- В прошлом году мы провели региональным отделением совместно с общественными организациями, объединениями работодателей, с министерством экономики большую разъяснительную работу среди страхователей. И как результат 33 работодателя обратились в региональное отделение и 174 работника предпенсионного возраста прошли санаторно-курортное лечение за счёт средств фонда, - отметила Людмила Абдыева.
Чтобы получить путёвку на санаторно-курортное лечение предпенсионерам необходимо написать заявление на имя работодателя на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение с приложением справки формы 070/у, выданной медицинской организацией по месту жительства либо по результатам медицинского осмотра. Также, необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, и письменное согласие на обработку персональных данных.
Далее уже работодатель должен обратиться в региональное отделение Фонда с заявлением о разрешении финансового обеспечения мероприятия.
Оздоровиться предпенсионеры могут в любом санатории России.
Отметим, что к предпенсионерам относятся женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения.
В Бурятии предпенсионерам выдают путёвки в санатории
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера
Состоится он в конце марта
Завтра в Бурятии потеплеет
В мероприятии приняли участие 150 детей
Завершился чемпионат «Динамо» Бурятии по лыжным гонкам
Горожане сняли лесного зверя на видео
Через два года такие пункты появятся во всех районах Бурятии
Регистрация поможет спасателям оперативно среагировать и оказать помощь
В Ленинском округе прошёл фестиваль одарённых детей
Автоинспекторы провели для ребят профилактическое занятие
Молебен перед иконой провели в Кяхте
Власти Прибайкальского района отдали в аренду участок на Байкале незаконно
Цены 2017 года были опубликованы на сайте организации
Около двух десятков патрульных автомобилей работали в одном месте
Волонтёры могут стать соорганизаторами парада Победы, пообщаться с ветеранами и сказать «спасибо» лично