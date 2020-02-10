Состоится он в конце марта
С 24 по 26 марта в Иркутске пройдёт национальный этап III международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».
К участию в фестивале приглашаются детские теле-видео- мульт-медиа- кино-объединения, юные видеолюбители в возрасте до 18 лет, руководители творческих коллективов.
В фестивале можно участвовать дистанционно, прислав свою работу.
Для очного участия в мероприятии наличие работ не обязательно, можно принять участие в обучающих семинарах, просмотрах фестивальных фильмов, добавляют организаторы.
У всех регионов есть возможность принять участие в фестивале, организовав свою площадку с просмотром фильмов-участников, проведением мастер-классов, круглых столов, видеоконференций.
Всем участникам выдаются сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами лауреата.
Свои заявки на участие нужно отправлять до 1 марта 2020 года на электронную почту irk.det.kinofest@mail.ru, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутск примет этап Байкальского фестиваля детских фильмов
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