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Иркутск примет этап Байкальского фестиваля детских фильмов

Иркутск примет этап Байкальского фестиваля детских фильмов
Общество, 
Состоится он в конце марта

С 24 по 26 марта в Иркутске пройдёт национальный этап III международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».

К участию в фестивале приглашаются детские теле-видео- мульт-медиа- кино-объединения, юные видеолюбители в возрасте до 18 лет, руководители творческих коллективов.

В фестивале можно участвовать дистанционно, прислав свою работу.

Для очного участия в мероприятии наличие работ не обязательно, можно принять участие в обучающих семинарах, просмотрах фестивальных фильмов, добавляют организаторы.

У всех регионов есть возможность принять участие в фестивале, организовав свою площадку с просмотром фильмов-участников, проведением мастер-классов, круглых столов, видеоконференций.

Всем участникам выдаются сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами лауреата.

Свои заявки на участие нужно отправлять до 1 марта 2020 года на электронную почту irk.det.kinofest@mail.ru, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


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