Иркутск примет этап Байкальского фестиваля детских фильмов

Состоится он в конце марта



С 24 по 26 марта в Иркутске пройдёт национальный этап III международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».



К участию в фестивале приглашаются детские теле-видео- мульт-медиа- кино-объединения, юные видеолюбители в возрасте до 18 лет, руководители творческих коллективов.



В фестивале можно участвовать дистанционно, прислав свою работу.



Для очного участия в мероприятии наличие работ не обязательно, можно принять участие в обучающих семинарах, просмотрах фестивальных фильмов, добавляют организаторы.



У всех регионов есть возможность принять участие в фестивале, организовав свою площадку с просмотром фильмов-участников, проведением мастер-классов, круглых столов, видеоконференций.



Всем участникам выдаются сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами лауреата.



Свои заявки на участие нужно отправлять до 1 марта 2020 года на электронную почту irk.det.kinofest@mail.ru, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».





