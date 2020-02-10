Завтра в Бурятии потеплеет
Завтра в Бурятии ожидается потепление, местами уже плюсовая температура.
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 3-8, местами до 14 м/с, днём северо-западный 5-10, местами порывы 15-18 м/с, позёмка, метели.
Температура ночью -15,-20, местами -8,-13, по центральным, северным районам местами -21,-26, днём -2,-7, местами до +4, по центральным и северным районам при снеге -9,-14.
В среду, 12 февраля по республике ночью местами небольшой снег, по южным районам и южному Прибайкалью местами до умеренного, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, местами до 13, ночью по южным районам до 16 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами по югу при снеге и ветре -7,-12, по северным районам до -27,-32, днём -9,-14, по северным районам до -22.
13 февраля по республике без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -32,-37, местами по югу -15,-20, днём -10,-15, местами -18,-23.
На дорогах города и республики местами снежные накаты, местами гололедица.
Плюсовая температура ожидается в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новой мерой поддержки в 2019 году воспользовались 174 предпенсионера
Состоится он в конце марта
Завтра в Бурятии потеплеет
В мероприятии приняли участие 150 детей
Завершился чемпионат «Динамо» Бурятии по лыжным гонкам
Горожане сняли лесного зверя на видео
Через два года такие пункты появятся во всех районах Бурятии
Регистрация поможет спасателям оперативно среагировать и оказать помощь
В Ленинском округе прошёл фестиваль одарённых детей
Автоинспекторы провели для ребят профилактическое занятие
Молебен перед иконой провели в Кяхте
Власти Прибайкальского района отдали в аренду участок на Байкале незаконно
Цены 2017 года были опубликованы на сайте организации
Около двух десятков патрульных автомобилей работали в одном месте
Волонтёры могут стать соорганизаторами парада Победы, пообщаться с ветеранами и сказать «спасибо» лично