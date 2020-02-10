Плюсовая температура ожидается в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Завтра в Бурятии потеплеет



Завтра в Бурятии ожидается потепление, местами уже плюсовая температура.



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 3-8, местами до 14 м/с, днём северо-западный 5-10, местами порывы 15-18 м/с, позёмка, метели.



Температура ночью -15,-20, местами -8,-13, по центральным, северным районам местами -21,-26, днём -2,-7, местами до +4, по центральным и северным районам при снеге -9,-14.



В среду, 12 февраля по республике ночью местами небольшой снег, по южным районам и южному Прибайкалью местами до умеренного, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, местами до 13, ночью по южным районам до 16 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -17,-22, местами по югу при снеге и ветре -7,-12, по северным районам до -27,-32, днём -9,-14, по северным районам до -22.



13 февраля по республике без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -32,-37, местами по югу -15,-20, днём -10,-15, местами -18,-23.



На дорогах города и республики местами снежные накаты, местами гололедица.

