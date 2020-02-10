В Бурятии ламы объяснили, как встречать год Мыши

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они отметили, что называть его годом Крысы неправильно



Буддийская традиционная Сангха России рассказала об подготовке к празднованию Сагаалха (так её представители называют праздник Сагаалган) и как следует вести себя верующим. Также она уточнила, что наступающий год следует называть годом Мыши, а не Крысы.



23 февраля с 9:00 пройдёт молебен Мандал Шива – восхваление и подношение Зелёной Таре. Он устранит препятствия для входа в год Мыши. Также в этот день все желающие могут поклониться и получить благословение Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.



С 14:00 начнётся Лхамо Сахюсан Хурал и Сахюса Хурал дацана. Состоятся подношение и восхваление Богине Лхамо и Сахюсану дацана.



В 17:00 будет проведён ритуал Цедор Лхамын балин адисалга – благословения подношений. В 19:00 стартует молебен Цедор Лхамо, обращённый к богине Балдан Лхамо.



24 февраля в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалха, пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.



Кроме этого, ламы пояснили, как встречать праздник верующим. Для этого нужно очистить пространство дома, подготовить алтарь «Гунгарба», выставляя свежие дары и подношения перед изображением Будд и божеств. Из всего необходимого главным является подношение семи чаш – это вода для питья, вода для омовения, цветы, благовония, светильник зула, ароматная вода, яство и звук. Рядом располагают «белую пищу», фрукты и всё самое лучшее, что можно поднести.



- День проводят, воздерживаясь от всех вредоносных поступков, памятуя о решении делать только благие дела в этом году, принятым накануне вечером. Желательно размышлять о непостоянстве всех вещей и преходящести жизни, о законе кармы и воздаянии, о страданиях шести миров существования сансары, зародить мысль отречения от сансары и породить бодхичитту – сострадания ко всем живым существам. И направив свой ум на достижение высшего пробуждения состояния Будды, воздать молитвы и благопожелания на благо всех живых существ. В этом случае, день будет проведён наиболее полноценно и создаст основу для прорастания белых семян добродетельной кармы, приносящих с собой благополучие и счастье в будущем, – рассказали в Сангхе.



Верующим можно принять участие в молебне Мандал Шива в дацане, что сделает этот день более сильным и поможет в год Мыши. Рекомендуется помолиться о благополучном переходе в год Мыши, чтобы этот год был благополучным. Ближе к полуночи можно принять участие в обряде призывания Богини Балдан Лхамо в дацанах. Балдан Лхамо помогает тем, кто обращается с молитвами к ней.



- Ранним утром, до восхода солнца, Богиня Лхамо начинает свой магический полёт, охватывая взглядом все живое и одаривая благополучием тех, кто провел предыдущие дни в чистоте и нравственности. В это время следует поднести ей Яство Пищи первого числа, которое называется Цедор Лхамо. Яство преподносится в знак почтения за дарованное благополучие и как просьба о покровительстве в течении года Мыши. На рассвете – встреча нового времени, переход от одного к другому. С искренними пожеланиями младшие говорят старшим слова приветствия, старшие отвечают, дополняя своими благопожеланиями, – отметили представители Буддийской традиционной Сангхи России.

