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В Улан-Удэ юнармейцы побывали «в гостях у партизан»

В Улан-Удэ юнармейцы побывали «в гостях у партизан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии приняли участие 150 детей

В военном городке Сосновый Бор Улан-Удэ участники движения «Юнармия» и ученики кадетских классов встретились с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа.

Юнармейцам и школьникам показали историческую выставку музея боевой славы штаба объединения, а также боевую технику.

Также юные патриоты побывали «в гостях у партизан». Во время презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» школьники попали в партизанскую деревню. Были показаны Красный уголок, медицинский пункт, оружие, форма времён Великой Отечественной войны.

Всего во встрече приняли участие около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на острове Комсомольский в Улан-Удэ появится парк «Патриот» с партизанской деревней.
военнослужащие юные армейцы
 
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