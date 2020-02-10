В мероприятии приняли участие 150 детей
В военном городке Сосновый Бор Улан-Удэ участники движения «Юнармия» и ученики кадетских классов встретились с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа.
Юнармейцам и школьникам показали историческую выставку музея боевой славы штаба объединения, а также боевую технику.
Также юные патриоты побывали «в гостях у партизан». Во время презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» школьники попали в партизанскую деревню. Были показаны Красный уголок, медицинский пункт, оружие, форма времён Великой Отечественной войны.
Всего во встрече приняли участие около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», на острове Комсомольский в Улан-Удэ появится парк «Патриот» с партизанской деревней.
В Улан-Удэ юнармейцы побывали «в гостях у партизан»
Общество, Фото:
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