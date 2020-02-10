В Улан-Удэ бегала косуля

В посёлке Новый Зелёный в Улан-Удэ была замечена косуля. Видео с животным появилось в паблике ves_ulan_ude.
В комментариях к записи одни пользователи жалеют косулю, другие усмотрели в этом плохую примету:
«Волки, значит, в лесу, поэтому она в населённые пункты и заходит, потому что жить хочет»
«Бедная косуля. Весна, голод. Не от хорошей жизни звери к людям выходят. Покормите её»
«Ого, собакам бы не попалась»
«Не к добру, говорят»
«Косуля в ограде, это не к добру»
«Плохая примета»
В Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» сообщили, что сообщения о том, что косуля бегает по улицам, к ним не поступало. В ведомстве жителям советуют отпугивать животное в лес, если он есть неподалеку, или же звонить в Бурприроднадзор, чтобы специалисты поймали зверя и выпустили в лес.
В октябре 2019 года по улицам столицы Бурятии бегала косуля. Животное видели в районе Элеватора и железнодорожного вокзала. Позже косулю поймали, осмотрели и выпустили в лес на Верхней Берёзовке.