В Бурятии просят подавать онлайн-заявки на походы

Регистрация поможет спасателям оперативно среагировать и оказать помощь
Подать заявку на регистрацию туристской группы и заранее проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через единый сервис. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки, которая активна на официальных сайтах территориальных органов ведомства и доступна на всех устройствах.
По закону, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и прочее.
- В ходе обработки заявки сотрудники МЧС России в обязательном порядке ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.
На сегодня на туристических маршрутах зарегистрированы две туристские группы в Тункинском и Кабанском районах.
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