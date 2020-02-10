В Иркутске собрали «Талантов жемчужную россыпь»

В Ленинском округе прошёл фестиваль одарённых детей



В Ленинском округе Иркутска прошёл Х фестиваль одарённых детей «Талантов жемчужная россыпь». Гостями и участниками торжественного мероприятия стали более 400 человек. В культурно-досуговом центре «Россия» присутствовали преподаватели и учащиеся детских художественных и музыкальных школ, школ искусства Ленинского округа, родители учеников и многие другие.



Праздничный концерт посвятили 100-летию Ленинского округа Иркутска.



- В последние годы Ленинский округ вырвался вперёд по многим показателям, именно у нас впервые реализованы крупнейшие проекты. Первая самая большая школа на территории Приангарья – это школа №69 на 1275 мест в микрорайоне «Эволюция». Первый детский сад на 350 мест – на улице Ярославского. Сегодня уже ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана. Благоустраиваем общественные пространства, ремонтируем дороги. Вековой юбилей округа – знаменательная дата, - отметила заместитель мэра – глава округа Татьяна Жичина.



Фестиваль одарённых детей проходит с 2010 года. Ежегодно здесь благодарят педагогов и чествуют ребят, которые достигли определённых успехов в таких направлениях, как «Исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное и хоровое искусство», «Фортепиано», «Духовые инструменты» и «Народные инструменты». Традиционно организуются выставки картин воспитанников художественных школ округа.

