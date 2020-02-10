В Ленинском округе прошёл фестиваль одарённых детей
В Ленинском округе Иркутска прошёл Х фестиваль одарённых детей «Талантов жемчужная россыпь». Гостями и участниками торжественного мероприятия стали более 400 человек. В культурно-досуговом центре «Россия» присутствовали преподаватели и учащиеся детских художественных и музыкальных школ, школ искусства Ленинского округа, родители учеников и многие другие.
Праздничный концерт посвятили 100-летию Ленинского округа Иркутска.
- В последние годы Ленинский округ вырвался вперёд по многим показателям, именно у нас впервые реализованы крупнейшие проекты. Первая самая большая школа на территории Приангарья – это школа №69 на 1275 мест в микрорайоне «Эволюция». Первый детский сад на 350 мест – на улице Ярославского. Сегодня уже ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана. Благоустраиваем общественные пространства, ремонтируем дороги. Вековой юбилей округа – знаменательная дата, - отметила заместитель мэра – глава округа Татьяна Жичина.
Фестиваль одарённых детей проходит с 2010 года. Ежегодно здесь благодарят педагогов и чествуют ребят, которые достигли определённых успехов в таких направлениях, как «Исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное и хоровое искусство», «Фортепиано», «Духовые инструменты» и «Народные инструменты». Традиционно организуются выставки картин воспитанников художественных школ округа.
В Иркутске собрали «Талантов жемчужную россыпь»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожане сняли лесного зверя на видео
Через два года такие пункты появятся во всех районах Бурятии
Регистрация поможет спасателям оперативно среагировать и оказать помощь
В Ленинском округе прошёл фестиваль одарённых детей
Автоинспекторы провели для ребят профилактическое занятие
Молебен перед иконой провели в Кяхте
Власти Прибайкальского района отдали в аренду участок на Байкале незаконно
Цены 2017 года были опубликованы на сайте организации
Около двух десятков патрульных автомобилей работали в одном месте
Волонтёры могут стать соорганизаторами парада Победы, пообщаться с ветеранами и сказать «спасибо» лично
Урок начали с минуты молчания
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на зимние выходные
В работе задействовано 57 единиц техники
В городе светофоры установлены в 118 местах
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля по республике местами снег