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В Улан-Удэ состоится первенство РБ по настольному теннису

В Улан-Удэ состоится первенство РБ по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше

29 февраля в Улан-Удэ пройдёт личное первенство Республики Бурятия по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше. Соревнования состоятся в клубе настольного тенниса «Пионер».

Расписание первенства 

09:00-09:45 – Регистрация участников, жеребьёвка и парад открытия
10:00 – Личные соревнования
16:00 – Награждение

Победители и призёры, занявшие первые три места в личных разрядах среди мальчиков и девочек, награждаются дипломами, медалями и денежными призами. По результатам турнира будет сформированы сборные команды мальчиков и девочек для участия в первенстве ДФО. Об этом сообщает федерация настольного тенниса Республики Бурятия.

В начале февраля в подобных соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2005-2007 годов рождения.

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