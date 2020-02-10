В Забайкалье стартовала регистрация на чемпионат по киберспорту

Лучшие игроки войдут в сборную края



В Забайкалье началась регистрация на краевой чемпионат по компьютерному спорту. Соревнования пройдут в Чите с 29 февраля по 1 марта.



К участию допускаются спортсмены от 14 лет и старше. Игры пройдут в дисциплинах: «Боевая арена» Dota – 5х5; «Соревновательная головоломка» Hearthstone.



По результатам чемпионата будут определены лучшие спортсмены для представления региона в основном этапе чемпионата России по компьютерному спорту. Также будут присваиваться официальные спортивные разряды. Победители получат кубки, медали, грамоты и призы от спонсоров. Об этом сообщает Забайкальское краевое региональное отделение федерации компьютерного спорта России.



Возрастное ограничение 16+

