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В Забайкалье стартовала регистрация на чемпионат по киберспорту

В Забайкалье стартовала регистрация на чемпионат по киберспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Лучшие игроки войдут в сборную края 

В Забайкалье началась регистрация на краевой чемпионат по компьютерному спорту. Соревнования пройдут в Чите с 29 февраля по 1 марта.

К участию допускаются спортсмены от 14 лет и старше. Игры пройдут в дисциплинах: «Боевая арена» Dota – 5х5; «Соревновательная головоломка» Hearthstone.

По результатам чемпионата будут определены лучшие спортсмены для представления региона в основном этапе чемпионата России по компьютерному спорту. Также будут присваиваться официальные спортивные разряды. Победители получат кубки, медали, грамоты и призы от спонсоров. Об этом сообщает Забайкальское краевое региональное отделение федерации компьютерного спорта России.

Возрастное ограничение 16+
компьютерный спорт чемпионат Забайкальский край Dota Hearthstone компьютерная игра киберспорт
 
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